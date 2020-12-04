Помпео призвал талибов сократить насилие в Афганистане для переговоров
- Reuters
Трансляция его выступления на видеоконференции лондонского Международного института стратегических исследований велась в Twitter Госдепартамента США.
По словам Помпео, несколько недель назад он провёл переговоры в Дохе с представителями афганского правительства и талибами.
«Я ясно дал понять каждому, что насилие на этом уровне не может сохраняться, пока идут переговоры. Это не сработает... на сегодняшний день насилие, происходящее в Афганистане, находится на неприемлемо высоком уровне», — заявил он.
Ранее сообщалось, что власти Афганистана договорились с талибами по процедурным вопросам для мирного диалога.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.