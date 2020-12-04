Помпео призвал талибов сократить насилие в Афганистане для переговоров

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал представителей радикального движения «Талибан»* сократить уровень насилия в Афганистане, который остаётся неприемлемо высоким, для продолжения переговоров.
Помпео призвал талибов сократить насилие в Афганистане для переговоров
  • Reuters

Трансляция его выступления на видеоконференции лондонского Международного института стратегических исследований велась в Twitter Госдепартамента США.

По словам Помпео, несколько недель назад он провёл переговоры в Дохе с представителями афганского правительства и талибами.

«Я ясно дал понять каждому, что насилие на этом уровне не может сохраняться, пока идут переговоры. Это не сработает... на сегодняшний день насилие, происходящее в Афганистане, находится на неприемлемо высоком уровне», — заявил он.

Ранее сообщалось, что власти Афганистана договорились с талибами по процедурным вопросам для мирного диалога.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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