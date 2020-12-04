Парламент Черногории утвердил новое правительство

Черногорский парламент утвердил новое правительство во главе с лидером оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапичем, победившей на парламентских выборах в августе.

Reuters

«За новый состав правительства проголосовал 41 депутат, против — 28», — цитирует председателя Скупщины (парламента) Алексу Бечича РИА Новости. Главой МИД Черногории станет Джордже Радулович, министром обороны — Оливера Иняц, а главой МВД — Сергей Секулович. 31 августа Кривокапич объявил о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов. По информации наблюдателей, явка на выборах составила рекордные 75,9. В сентябре демократическая партия социалистов (ДПС), правящая в Черногории, признала поражение на прошедших парламентских выборах.