Парламент Черногории утвердил новое правительство

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Черногорский парламент утвердил новое правительство во главе с лидером оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапичем, победившей на парламентских выборах в августе.
Парламент Черногории утвердил новое правительство
  • Reuters

«За новый состав правительства проголосовал 41 депутат, против — 28», — цитирует председателя Скупщины (парламента) Алексу Бечича РИА Новости.

Главой МИД Черногории станет Джордже Радулович, министром обороны — Оливера Иняц, а главой МВД — Сергей Секулович.

31 августа Кривокапич объявил о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов.

По информации наблюдателей, явка на выборах составила рекордные 75,9.

В сентябре демократическая партия социалистов (ДПС), правящая в Черногории, признала поражение на прошедших парламентских выборах.

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