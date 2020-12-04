Парламент Черногории утвердил новое правительство
- Reuters
«За новый состав правительства проголосовал 41 депутат, против — 28», — цитирует председателя Скупщины (парламента) Алексу Бечича РИА Новости.
Главой МИД Черногории станет Джордже Радулович, министром обороны — Оливера Иняц, а главой МВД — Сергей Секулович.
31 августа Кривокапич объявил о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов.
По информации наблюдателей, явка на выборах составила рекордные 75,9.
В сентябре демократическая партия социалистов (ДПС), правящая в Черногории, признала поражение на прошедших парламентских выборах.