Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией в Италии

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Заместитель председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Чезаре Мария Рагальини в беседе с RT прокомментировал ситуацию с пандемией в Италии.
Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией в Италии
  • Reuters

«Пандемия коронавируса стала настоящим потрясением для всего мира как в экономическом, так и в социальном плане. Она вносит огромные изменения в наш стиль жизни, в наш подход к работе, в то, как мы привыкли взаимодействовать с людьми. И хотя это непросто, я считаю, что принципиально важно соблюдать ограничения и меры предосторожности», — заявил он.

По его словам, Италия особенно сильно пострадала в результате первой волны коронавируса в феврале — марте 2020 года.

«Наряду с Китаем наша страна одной из первых в мире столкнулась с этой пандемией. Мы невероятно благодарны россиянам, которые пришли на помощь нашей стране. Кроме того, они отправились в один из самых пострадавших районов Италии — в район города Бергамо. Думаю, тогда России представился шанс понять, как надо реагировать в этой ситуации, а как не надо», — отметил Рагальини.

Он считает, что это было очень продуктивное сотрудничество между двумя странами.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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