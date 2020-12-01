Число случаев заболевания коронавирусом в Израиле превысило 336 тысяч

В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 336 664.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 1211 новых случаев COVID-19.

С момента начала пандемии в Израиле скончались 2865 пациентов с коронавирусом.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.