Число случаев заболевания коронавирусом в Израиле превысило 336 тысяч

Короткая ссылка
В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 336 664.
Число случаев заболевания коронавирусом в Израиле превысило 336 тысяч
  • © REUTERS/Ammar Awad

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 1211 новых случаев COVID-19.

С момента начала пандемии в Израиле скончались 2865 пациентов с коронавирусом.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить