Число случаев заболевания коронавирусом в Израиле превысило 336 тысяч
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что за сутки зафиксировано 1211 новых случаев COVID-19.
С момента начала пандемии в Израиле скончались 2865 пациентов с коронавирусом.
Ранее депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.