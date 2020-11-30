Генсек НАТО рассказал об остающихся в Афганистане военных альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об остающихся в Афганистане военнослужащих альянса.

«США сокращают присутствие своих войск в Афганистане... Однако тренировочная миссия НАТО «Решительная поддержка» будет продолжаться в прежней конфигурации, европейские страны альянса и государства-партнёры уже подтвердили сохранение своих контингентов», — цитирует его ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что к 15 января 2021 года США сократят численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.