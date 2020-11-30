Генсек НАТО рассказал об остающихся в Афганистане военных альянса

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об остающихся в Афганистане военнослужащих альянса.
Генсек НАТО рассказал об остающихся в Афганистане военных альянса
  • Reuters

«США сокращают присутствие своих войск в Афганистане... Однако тренировочная миссия НАТО «Решительная поддержка» будет продолжаться в прежней конфигурации, европейские страны альянса и государства-партнёры уже подтвердили сохранение своих контингентов», — цитирует его ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что к 15 января 2021 года США сократят численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить