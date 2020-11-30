В Индии за сутки зафиксировали более 38 тысяч случаев коронавируса

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В Индии за сутки выявили 38 772 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 9 431 691.
В Индии за сутки зафиксировали более 38 тысяч случаев коронавируса
  • © REUTERS/Amit Dave

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.

За 24 часа в стране скончались 443 пациента с коронавирусом.

Всего в Индии зарегистрировано 137 139 летальных исходов от последствий заболевания.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что у российской стороны есть серьёзные договорённости с Индией и Бразилией касательно регистрации и производства вакцины от коронавируса.

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