В Индии за сутки зафиксировали более 38 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава.
За 24 часа в стране скончались 443 пациента с коронавирусом.
Всего в Индии зарегистрировано 137 139 летальных исходов от последствий заболевания.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что у российской стороны есть серьёзные договорённости с Индией и Бразилией касательно регистрации и производства вакцины от коронавируса.