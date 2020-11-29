В Чехии ослабят карантин

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Власти Чехии ослабят карантинные ограничения по коронавирусу — все магазины, рестораны, кафе и службы быта в стране, которые были закрыты в начале октября в связи с режимом чрезвычайной ситуации, с четверга, 3 декабря, возобновят работу.
В Чехии ослабят карантин
  • Reuters

«В связи с улучшением в последние недели эпидемиологической обстановки в республике правительство разрешило с четверга, 3 декабря, открыть все магазины, службы питания и быта при условии нахождения в них клиентов из расчёта один человек на 15 м площади», — приводит РИА Новости слова главы Минздрава страны Яна Блатны.

Ранее сообщалось, что наибольший уровень смертности в Евросоюзе от коронавирусной инфекции в пересчёте на 100 тыс. населения за две недели зафиксирован в Чехии, Бельгии и Болгарии.

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