В Великобритании за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса

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В Великобритании общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 16 022, достигнув 1 578 437.

По последним данным, в стране за сутки умер 521 пациент.

Общее число смертей, связанных с COVID-19, в королевстве составило 56 857.

Ранее Минздрав Британии спрогнозировал возвращение жизни в стране к норме в апреле 2021 года.

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