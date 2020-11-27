В Великобритании за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 16 022, достигнув 1 578 437.
По последним данным, в стране за сутки умер 521 пациент.
Общее число смертей, связанных с COVID-19, в королевстве составило 56 857.
Ранее Минздрав Британии спрогнозировал возвращение жизни в стране к норме в апреле 2021 года.
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