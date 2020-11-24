The Guardian: две рукописи Дарвина пропали из Кембриджского университета

Две рукописи английского натуралиста Чарльза Дарвина, предположительно, украдены из библиотеки Кембриджского университета, пишет газета The Guardian.

Как сообщает издание, ещё с 2000 года персонал библиотеки полагал, что записные книги Дарвина, которые не смогли найти, были убраны не в тот раздел архива. Тогда обе записные книги были изъяты из архива для фотографирования, после чего обнаружилось, что «небольшая синяя коробка с записями не была возвращена на место».

По словам представителей библиотеки, оценить стоимость пропавших рукописей трудно, но речь может идти о нескольких миллионах фунтов стерлингов.

В одном из пропавших блокнотов Дарвин в 1837 году сделал зарисовку «Древа жизни» — примерной схемы эволюционного развития живых существ. Власти начали расследование возможной кражи, о ней также уведомили Интерпол.

Обе рукописи оцифрованы и доступны в интернете, уточнили в библиотеке.

В 2017 году на торги аукционного дома Christie’s в Лондоне выставили копию научной работы Дарвина «Происхождение видов» с комментариями автора.