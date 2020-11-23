В Израиле сообщили о тайном визите Нетаньяху в Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию и встретился там с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Об этом сообщили израильские СМИ.

При этом информацию о визите подтвердил в эфире израильского общественного и армейского радио министр образования Йоав Галант.

«То, что эта встреча случилась и стала достоянием гласности, пусть и пока полуофициально, — это дело большой важности», — сказал он.

Отмечается, что встреча состоялась в городе Неом на Красном море. В ней посредничал госсекретарь США Майк Помпео.

Накануне Помпео заявил, что ещё ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем.

Ранее Израиль нормализовал отношения с Бахрейном и ОАЭ.