В Израиле сообщили о тайном визите Нетаньяху в Саудовскую Аравию
- Reuters
Об этом сообщили израильские СМИ.
При этом информацию о визите подтвердил в эфире израильского общественного и армейского радио министр образования Йоав Галант.
«То, что эта встреча случилась и стала достоянием гласности, пусть и пока полуофициально, — это дело большой важности», — сказал он.
Отмечается, что встреча состоялась в городе Неом на Красном море. В ней посредничал госсекретарь США Майк Помпео.
Накануне Помпео заявил, что ещё ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем.
Ранее Израиль нормализовал отношения с Бахрейном и ОАЭ.