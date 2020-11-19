Сенат США одобрил кандидата на должность посла в Венесуэле

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Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Джеймса Стори на должность американского посла в Венесуэле.
Сенат США одобрил кандидата на должность посла в Венесуэле
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что кандидатура Стори была рассмотрена полным составом сената.

Джеймс Стори станет первым послом США в Венесуэле за последние десять лет.

Уточняется, что исполнять свои обязанности он будет из столицы Колумбии.

20 мая американский лидер Дональд Трамп выдвинул временного поверенного в делах США в отделе по делам Венесуэлы посольства в Колумбии Джеймса Стори в качестве кандидата на пост посла в Боливарианской Республике.

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