Сенат США одобрил кандидата на должность посла в Венесуэле

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Джеймса Стори на должность американского посла в Венесуэле.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что кандидатура Стори была рассмотрена полным составом сената.

Джеймс Стори станет первым послом США в Венесуэле за последние десять лет.

Уточняется, что исполнять свои обязанности он будет из столицы Колумбии.

20 мая американский лидер Дональд Трамп выдвинул временного поверенного в делах США в отделе по делам Венесуэлы посольства в Колумбии Джеймса Стори в качестве кандидата на пост посла в Боливарианской Республике.