Сенат США одобрил кандидата на должность посла в Венесуэле
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что кандидатура Стори была рассмотрена полным составом сената.
Джеймс Стори станет первым послом США в Венесуэле за последние десять лет.
Уточняется, что исполнять свои обязанности он будет из столицы Колумбии.
20 мая американский лидер Дональд Трамп выдвинул временного поверенного в делах США в отделе по делам Венесуэлы посольства в Колумбии Джеймса Стори в качестве кандидата на пост посла в Боливарианской Республике.