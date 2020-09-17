Генсек ООН заявил о миллионе случаев COVID-19 в Йемене
- Reuters
Об этом он заявил, выступая на закрытой встрече высокого уровня по ситуации в Йемене.
На данный момент в Йемене более 2 тыс. официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
«Но эксперты полагают, что число заражённых вирусом может достигать 1 млн человек с уровнем смертности 30%, поскольку война уничтожила систему здравоохранения страны», — приводит ТАСС слова Гутерреша.
Ранее Гутерреш заявил, что следующий год будет критически важным для жизни всей всемирной организации.