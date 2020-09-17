Генсек ООН заявил о миллионе случаев COVID-19 в Йемене

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что общее количество инфицированных коронавирусом в Йемене может составлять до 1 млн.
Генсек ООН заявил о миллионе случаев COVID-19 в Йемене
  • Reuters

Об этом он заявил, выступая на закрытой встрече высокого уровня по ситуации в Йемене. 

На данный момент в Йемене более 2 тыс. официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

«Но эксперты полагают, что число заражённых вирусом может достигать 1 млн человек с уровнем смертности 30%, поскольку война уничтожила систему здравоохранения страны», — приводит ТАСС слова Гутерреша.

Ранее Гутерреш заявил, что следующий год будет критически важным для жизни всей всемирной организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить