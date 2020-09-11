Словацкий Минздрав предложит закрыть границу с Украиной

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Словацкий Минздрав предложит закрыть границу с Украиной из-за ситуации с коронавирусом. Такое предложение кризисному штабу сделает министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи.
Словацкий Минздрав предложит закрыть границу с Украиной
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«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки я предложу центральному кризисному штабу закрыть в понедельник границу с Украиной», — цитирует министра РИА Новости.

Также в «красную зону» могут быть внесены Австрия, Венгрия и Чехия, уточнил он.

«На консилиуме все специалисты однозначно констатировали, что Чехия тоже в полном объёме соответствует критериям «красной зоны» (как и Австрия). Но выгода австрийцев в том, что её регионы риска, в отличие от чешских, находятся вдали от границ со Словакией, исключение составляет лишь Вена», — добавил Крайчи.

10 сентября министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что Киев попал в «оранжевую» зону карантинных ограничений, с 14 сентября карантин будет ужесточён.

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