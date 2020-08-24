Число задержанных в Париже после финала ЛЧ достигло 83

По меньшей мере 83 человека задержаны в Париже после финала Лиги Чемпионов по футболу, в котором играл столичный ПСЖ. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Reuters