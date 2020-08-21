Помпео сообщил о введении визовых ограничений для 14 граждан Ирана

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон ввёл визовые ограничения для 14 граждан Ирана.
Помпео сообщил о введении визовых ограничений для 14 граждан Ирана
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Он напомнил, что 21 августа «отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма».

«С целью почтить память этих жертв сегодня Госдепартамент США объявляет о введении визовых ограничений в отношении 14 иранцев за их причастность к грубым нарушениям прав человека по поручению иранского режима, крупнейшего мирового государства — спонсора терроризма», — говорится в сообщении.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США выступили против проведения экстренного заседания Совета Безопасности организации 21 августа по вопросу возвращения санкций в отношении Ирана.

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН 21 августа после заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении США восстановить санкции против Ирана.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана.

Британия, Франция и ФРГ в совместном заявлении выступили против намерения США по санкциям в отношении Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить