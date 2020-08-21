Помпео сообщил о введении визовых ограничений для 14 граждан Ирана
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.
Он напомнил, что 21 августа «отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма».
«С целью почтить память этих жертв сегодня Госдепартамент США объявляет о введении визовых ограничений в отношении 14 иранцев за их причастность к грубым нарушениям прав человека по поручению иранского режима, крупнейшего мирового государства — спонсора терроризма», — говорится в сообщении.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США выступили против проведения экстренного заседания Совета Безопасности организации 21 августа по вопросу возвращения санкций в отношении Ирана.
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН 21 августа после заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении США восстановить санкции против Ирана.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана.
Британия, Франция и ФРГ в совместном заявлении выступили против намерения США по санкциям в отношении Ирана.