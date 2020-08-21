Помпео сообщил о введении визовых ограничений для 14 граждан Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон ввёл визовые ограничения для 14 граждан Ирана.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Он напомнил, что 21 августа «отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма».

«С целью почтить память этих жертв сегодня Госдепартамент США объявляет о введении визовых ограничений в отношении 14 иранцев за их причастность к грубым нарушениям прав человека по поручению иранского режима, крупнейшего мирового государства — спонсора терроризма», — говорится в сообщении.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США выступили против проведения экстренного заседания Совета Безопасности организации 21 августа по вопросу возвращения санкций в отношении Ирана.

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН 21 августа после заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении США восстановить санкции против Ирана.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана.

Британия, Франция и ФРГ в совместном заявлении выступили против намерения США по санкциям в отношении Ирана.