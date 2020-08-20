В МИА «Россия сегодня» прокомментировали ситуацию с аккаунтами Sputnik в Twitter

Короткая ссылка
В пресс-службе МИА «Россия сегодня» прокомментировали ситуацию с аккаунтами новостного агентства Sputnik в сети микроблогов Twitter.
В МИА «Россия сегодня» прокомментировали ситуацию с аккаунтами Sputnik в Twitter
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Twitter перестал выдавать в поиске аккаунты Sputnik.

«Судя по всему, Twitter перестал быть свободной социальной сетью и площадкой для плюрализма мнений», — заявили в пресс-службе.

Комментариев от американской компании пока не поступало.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter перестала выдавать аккаунт RT в поиске, если пользователь ранее не был подписан на него. Если набрать строчку из сообщения телеканала в Twitter полностью, результата также не будет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить