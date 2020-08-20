В МИА «Россия сегодня» прокомментировали ситуацию с аккаунтами Sputnik в Twitter
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Twitter перестал выдавать в поиске аккаунты Sputnik.
«Судя по всему, Twitter перестал быть свободной социальной сетью и площадкой для плюрализма мнений», — заявили в пресс-службе.
Комментариев от американской компании пока не поступало.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter перестала выдавать аккаунт RT в поиске, если пользователь ранее не был подписан на него. Если набрать строчку из сообщения телеканала в Twitter полностью, результата также не будет.