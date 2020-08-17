Арестованный в Италии топ-менеджер ОДК Коршунов вернулся в Россию

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Арестованный в Италии топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов вернулся в Россию, несмотря на то что его выдачи добивались США.
Арестованный в Италии топ-менеджер ОДК Коршунов вернулся в Россию
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«Коршунов вернулся в Москву в последнюю субботу июля. Его в качестве арестованного сопровождала российская полиция», — приводит РИА Новости слова адвоката россиянина Джандоменико Кайяцца.

Ранее СК объявлял в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать Коршунова.

Летом 2019 в аэропорту Неаполя топ-менеджер ОДК Александр Коршунов по запросу США был арестован. Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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