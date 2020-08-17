Арестованный в Италии топ-менеджер ОДК Коршунов вернулся в Россию

Арестованный в Италии топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов вернулся в Россию, несмотря на то что его выдачи добивались США.

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