ЕС проинформирует жителей Сербии о ходе процесса евроинтеграции

Европейский союз намерен повысить осведомлённость жителей Сербии о своей деятельности в стране и о процессе её вступления в интеграционное объединение. На эти цели ЕС планирует выделить до €1,8 млн. Об этом говорится в предварительном уведомлении к контракту, с которым ознакомился RT.

«Общая цель проекта — оказать представительству ЕС в Сербии помощь и поддержку в повышении уровня осведомлённости общественности и понимания ею процесса переговоров между ЕС и Сербией, процесса европейской интеграции Сербии», — уточняется в тексте.

В задачи подрядчика войдёт разработка тематического контента для телевидения, социальных сетей и прессы.

«Предполагается, что подрядчик создаст и реализует три крупные мультимедийные кампании #EUzaTebe в поддержку деятельности ЕС в Сербии (на телевидении, радио, в соцсетях, прессе и посредством ряда мероприятий), посвящённые конкретному сектору и теме», — говорится в уведомлении.

В рамках работы исполнитель должен будет подробнее рассказать о работе ЕС в Сербии, в том числе о финансовой помощи объединения Белграду, об оказании содействия в проведении реформ и о расширении возможностей в сфере экономики.

Ранее сообщалось о планах Госдепа США выделить грант некоммерческим организациям, которые помогут «укрепить связи» между гражданами Сербии и США, а также будут содействовать вступлению балканской республики в Евросоюз.