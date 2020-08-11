ЕС проинформирует жителей Сербии о ходе процесса евроинтеграции
«Общая цель проекта — оказать представительству ЕС в Сербии помощь и поддержку в повышении уровня осведомлённости общественности и понимания ею процесса переговоров между ЕС и Сербией, процесса европейской интеграции Сербии», — уточняется в тексте.
В задачи подрядчика войдёт разработка тематического контента для телевидения, социальных сетей и прессы.
«Предполагается, что подрядчик создаст и реализует три крупные мультимедийные кампании #EUzaTebe в поддержку деятельности ЕС в Сербии (на телевидении, радио, в соцсетях, прессе и посредством ряда мероприятий), посвящённые конкретному сектору и теме», — говорится в уведомлении.
В рамках работы исполнитель должен будет подробнее рассказать о работе ЕС в Сербии, в том числе о финансовой помощи объединения Белграду, об оказании содействия в проведении реформ и о расширении возможностей в сфере экономики.
Ранее сообщалось о планах Госдепа США выделить грант некоммерческим организациям, которые помогут «укрепить связи» между гражданами Сербии и США, а также будут содействовать вступлению балканской республики в Евросоюз.