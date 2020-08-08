В Южной Корее в результате сильных ливней погибли 28 человек

Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности сообщил, что 28 человек погибли из-за проливных дождей по состоянию на 19:30 (13:30 мск) 8 августа.

Об этом информирует «Рёнхап».

Также, по данным ведомства, 11 человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что «с 1 августа проливные дожди нанесли серьёзный ущерб по всей стране».

В июле береговая охрана Японии опубликовала кадры операции по спасению женщины и её кота, пострадавших от наводнения. Они залезли на дерево и не могли спуститься самостоятельно. Масштабное наводнение и оползни, вызванные проливными дождями, привели к гибели по меньшей мере 155 человек.

Около 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.