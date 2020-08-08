В Южной Корее в результате сильных ливней погибли 28 человек
- Reuters
Об этом информирует «Рёнхап».
Также, по данным ведомства, 11 человек числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что «с 1 августа проливные дожди нанесли серьёзный ущерб по всей стране».
В июле береговая охрана Японии опубликовала кадры операции по спасению женщины и её кота, пострадавших от наводнения. Они залезли на дерево и не могли спуститься самостоятельно. Масштабное наводнение и оползни, вызванные проливными дождями, привели к гибели по меньшей мере 155 человек.
Около 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.