В Южной Корее в результате сильных ливней погибли 28 человек

Короткая ссылка
Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности сообщил, что 28 человек погибли из-за проливных дождей по состоянию на 19:30 (13:30 мск) 8 августа.
В Южной Корее в результате сильных ливней погибли 28 человек
  • Reuters

Об этом информирует «Рёнхап».

Также, по данным ведомства, 11 человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что «с 1 августа проливные дожди нанесли серьёзный ущерб по всей стране».

В июле береговая охрана Японии опубликовала кадры операции по спасению женщины и её кота, пострадавших от наводнения. Они залезли на дерево и не могли спуститься самостоятельно. Масштабное наводнение и оползни, вызванные проливными дождями, привели к гибели по меньшей мере 155 человек.

Около 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить