Лавров и глава МИД ФРГ провели переговоры

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в ходе телефонных переговоров обсудили актуальные темы ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии.

Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Были рассмотрены насущные задачи оказания гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без политизации, дискриминации и выдвижения предварительных условий», — заявили в МИД России.

Кроме того, Лавров и Маас обсудили происходящие в Совбезе ООН дискуссии касательно перспектив трансграничного механизма доставки гумпомощи в Сирию.

Отмечается, что глава МИД России заявил о необходимости приведения гуманитарного содействия Сирии в соответствие с реальной ситуацией в стране и нормами международного права, которые требуют согласования всех операций с сирийскими властями.

В июне Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш во время телефонных переговоров отметили угрозу активизации террористов в САР на фоне пандемии коронавируса.