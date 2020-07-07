Лавров и глава МИД ФРГ провели переговоры

Короткая ссылка
Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в ходе телефонных переговоров обсудили актуальные темы ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии.
Лавров и глава МИД ФРГ провели переговоры
  • РИА Новости

Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Были рассмотрены насущные задачи оказания гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без политизации, дискриминации и выдвижения предварительных условий», — заявили в МИД России.

Кроме того, Лавров и Маас обсудили происходящие в Совбезе ООН дискуссии касательно перспектив трансграничного механизма доставки гумпомощи в Сирию.

Отмечается, что глава МИД России заявил о необходимости приведения гуманитарного содействия Сирии в соответствие с реальной ситуацией в стране и нормами международного права, которые требуют согласования всех операций с сирийскими властями.

В июне Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш во время телефонных переговоров отметили угрозу активизации террористов в САР на фоне пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить