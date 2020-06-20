Южнокорейские активисты забросят в КНДР миллион листовок

Южнокорейские активисты планируют на следующей неделе забросить на территорию Северной Кореи миллион листовок с критикой властей КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на руководителя неправительственной организации «Борцы за свободную Северную Корею» Пак Сан Хака.

Отправка листовок будет осуществляться с помощью воздушных шаров.

«Мы готовимся отправить их примерно 25 июня в зависимости от ветра», — сказал он.

Уточняется, что акция будет приурочена к отмечаемой 25 июня 70-й годовщине начала корейской войны 1950—1953 годов.

Ранее стало известно, что КНДР начала подготовку листовок для ведения агитационной войны с Южной Кореей. Сеул призвал Пхеньян отказаться от данного шага.