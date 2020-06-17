За сутки в Турции выявили более 1400 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1400 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованном на странице министра в Twitter.

Отмечается, что за последние 24 часа был сделан 52 901 тест и зарегистрировано 1429 новых случаев коронавируса.

Кроме того, за указанное время от коронавируса скончались 19 больных, в результате общее число умерших достигло 4861.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 182 727.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.