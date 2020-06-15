В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Болсонару

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В Кремле рассказали подробности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента Бразилии Жаира Болсонару.
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Болсонару
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались ситуация вокруг пандемии коронавируса и принимаемые в обеих странах меры по борьбе с распространением этой инфекции и её последствиями.

«Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего стратегического партнёрства, включая дальнейшее развитие сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и космос», — говорится в сообщении.

Также президенты обменялись мнениями о взаимодействии в рамках БРИКС.

Ранее Болсонару рассказал о разговоре с Путиным.

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