В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Болсонару
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались ситуация вокруг пандемии коронавируса и принимаемые в обеих странах меры по борьбе с распространением этой инфекции и её последствиями.
«Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего стратегического партнёрства, включая дальнейшее развитие сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и космос», — говорится в сообщении.
Также президенты обменялись мнениями о взаимодействии в рамках БРИКС.