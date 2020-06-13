В Лондоне ввели дополнительные меры безопасности на случай беспорядков

Полиция Лондона ввела дополнительные меры безопасности на случай возможных беспорядков в городе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Скотленд-Ярда Баса Джавида.

«Безопасность участников протеста, полицейских и общественности — наш главный приоритет, и именно по этой причине мы, проконсультировавшись с коллегами и партнёрами, пришли к выводу, что уместным будет ввести 60-ю статью», — указывается в заявлении.

Уточняется, что соответствующая статья даёт полиции право обыскивать любого человека в пределах зоны, на которую распространяется её действие.

Как указал Джавид, в данном случае статья будет распространяться на значительную часть центра Лондона и действовать до 04:00 мск 14 июня.

Ранее стало известно, что в Лондоне ультраправые и футбольные фанаты собираются на акцию для «охраны» статуй от возможных актов вандализма со стороны протестующих против расизма.