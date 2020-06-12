Террористы обстреляли населённый пункт в сирийском Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённый пункт в сирийской провинции Идлиб.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Он также сообщил, что «силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камишлия».

Ранее сообщалось, что на пути патруля российской военной полиции на севере Сирии сработало взрывное устройство, никто не пострадал.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.