Колумбия сообщила о задержании предполагаемого венесуэльского шпиона

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Сухопутные войска Колумбии сообщили, что на территории страны был задержан предполагаемый венесуэльский военный, который проник в Колумбию с целью шпионажа.
Колумбия сообщила о задержании предполагаемого венесуэльского шпиона
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Сухопутных войск Колумбии.

Отмечается, что предполагаемый шпион был задержан на контрольно-пропускном пункте.

«Проник на территорию страны под видом беженца с целью осуществления шпионажа за воинскими подразделениями на национальной территории, в первую очередь в департаментах Гуахира и Сесар», — сказано в тексте.

Также сообщается, что у задержанного обнаружили документы, свидетельствующие о его службе в венесуэльской армии в звании старшего сержанта.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер Колумбии Иван Дуке якобы контролирует наёмников, которые готовят новое вторжение в Боливарианскую Республику.

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.

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