Колумбия сообщила о задержании предполагаемого венесуэльского шпиона
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Сухопутных войск Колумбии.
Отмечается, что предполагаемый шпион был задержан на контрольно-пропускном пункте.
«Проник на территорию страны под видом беженца с целью осуществления шпионажа за воинскими подразделениями на национальной территории, в первую очередь в департаментах Гуахира и Сесар», — сказано в тексте.
Также сообщается, что у задержанного обнаружили документы, свидетельствующие о его службе в венесуэльской армии в звании старшего сержанта.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер Колумбии Иван Дуке якобы контролирует наёмников, которые готовят новое вторжение в Боливарианскую Республику.
3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.