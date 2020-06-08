Число случаев коронавируса в Индии превысило 256 тысяч
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Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что за сутки в стране выявили 9983 новых случая коронавируса.
Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 206 и достигло 7135.
По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 124 095 пациентов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.