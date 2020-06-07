Российские военные доставили гуманитарную помощь в посёлок в САР

Российские военные привезли гуманитарную помощь в сирийский посёлок Арна на границе с Ливаном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Арны Салима Абу Кейса.

«Мы очень признательны и благодарны за позицию Российской Федерации по поддержке сирийского народа в различных отношениях», — заявил Абу Кейс.

Уточняется, что масса привезённого груза составила примерно 1,2 тонны.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Идлиб.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.