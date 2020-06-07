Религиозные учреждения Британии откроются 15 июня

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Религиозные учреждения в Великобритании частично возобновят работу с 15 июня, сообщил министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик.

Об этом Дженрик написал в своём Twitter.

«Рад сообщить, что с 15 июня религиозные учреждения откроются для индивидуальной молитвы», — написал министр.

Дженрик поблагодарил всех религиозных лидеров, которые помогали ему обеспечить безопасность данного решения.

«Я знаю, что для миллионов жителей нашей страны эта новость была долгожданной», — добавил он.

Ранее в Великобритании сообщили о смерти ещё 357 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 40 261.

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