Религиозные учреждения Британии откроются 15 июня

Религиозные учреждения в Великобритании частично возобновят работу с 15 июня, сообщил министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик.

Об этом Дженрик написал в своём Twitter.

Pleased to announce that from 15 June, places of worship will be able to open for individual prayer. Thank you to all the faith leaders who are working with me to ensure this is done safely.



I know that for millions across the country this news has been long awaited. pic.twitter.com/i6uxrf1Xub — Robert Jenrick (@RobertJenrick) June 6, 2020

«Рад сообщить, что с 15 июня религиозные учреждения откроются для индивидуальной молитвы», — написал министр.

Дженрик поблагодарил всех религиозных лидеров, которые помогали ему обеспечить безопасность данного решения.

«Я знаю, что для миллионов жителей нашей страны эта новость была долгожданной», — добавил он.

Ранее в Великобритании сообщили о смерти ещё 357 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 40 261.