В Венесуэле заявили об ослаблении режима карантина с 1 июня
«Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но нужно сделать это организованно и безопасно. В понедельник (1 июня. — RT) начнётся этап ослабления карантина», — приводит ТАСС его слова во время выступления в Каракасе.
Мадуро отметил, что правительство провело анализ ситуации для «корректировки экономической жизни страны».
В начале мая венесуэльский лидер поблагодарил Кубу, Китай и Россию за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.