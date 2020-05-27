В Венесуэле заявили об ослаблении режима карантина с 1 июня

Режим карантина в Венесуэле будет ослаблен с 1 июня. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

«Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но нужно сделать это организованно и безопасно. В понедельник (1 июня. — RT) начнётся этап ослабления карантина», — приводит ТАСС его слова во время выступления в Каракасе.

Мадуро отметил, что правительство провело анализ ситуации для «корректировки экономической жизни страны».

В начале мая венесуэльский лидер поблагодарил Кубу, Китай и Россию за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.