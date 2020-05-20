В Боливии задержали главу Минздрава по делу о коррупции

Министр здравоохранения Боливии Марсело Навахаса был задержан по делу о коррупции при покупке аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для оборудования больниц.

Об этом сообщает издание El Deber.

Отмечается, что министр и все лица, связанные с этим делом, были отстранены от исполнения своих обязанностей.

Как указывает издание, правоохранительные органы полагают, что аппараты были куплены по завышенным в четыре раза ценам.

Ранее спикер парламента Боливии Ева Копа заявила, что голод является основной причиной нарушений карантинных мер, введённых в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.