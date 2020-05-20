Репортаж Sputnik France вышел в финал Digiday Awards

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Иммерсивный репортаж агентства Sputnik France Paris mayday о протестах в Париже вышел в финал международного конкурса Digiday Awards в сфере медиаинноваций. Он претендует на победу в двух номинациях: «Лучшая прямая трансляция» и «Самое оригинальное использование социальных сетей».
Репортаж Sputnik France вышел в финал Digiday Awards
  • РИА Новости

В Paris mayday показаны французские протесты глазами девушки — корреспондента Sputnik France. Это видео в формате 360.

В апреле репортаж стал победителем конкурса The Shorty Awards, обойдя проекты, представленные благотворительным фондом Марка Цукерберга и его жены Chan Zuckerberg Initiative, катарской Al Jazeera, американскими Capital One и Royal Caribbean International.

Digiday Awards — международная премия, отмечающая креативные работы, которые «модернизируют медиа и маркетинг». Победители 2020 года будут объявлены 25 июня в Нью-Йорке.

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