Репортаж Sputnik France вышел в финал Digiday Awards
- РИА Новости
В Paris mayday показаны французские протесты глазами девушки — корреспондента Sputnik France. Это видео в формате 360.
В апреле репортаж стал победителем конкурса The Shorty Awards, обойдя проекты, представленные благотворительным фондом Марка Цукерберга и его жены Chan Zuckerberg Initiative, катарской Al Jazeera, американскими Capital One и Royal Caribbean International.
Digiday Awards — международная премия, отмечающая креативные работы, которые «модернизируют медиа и маркетинг». Победители 2020 года будут объявлены 25 июня в Нью-Йорке.