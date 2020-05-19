Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 86 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 86 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 86 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 86,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 33,000 recoveries & 2,700 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/t8kU48MI7R — WHO African Region (@WHOAFRO) May 19, 2020

Уточняется, что наибольшее число больных зарегистрировано в ЮАР — 16 433, умерли там из-за COVID-19 286 человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.