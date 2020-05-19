Террористы обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Идлиб

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Идлиб.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Дахр-Эль-Кебир, один обстрел населённого пункта Руайха, один обстрел населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Серакаб, один обстрел населённого пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Ранее замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооружённых сил России в Сирии полковник Максим Герасимов сообщал, что российская сторона впервые направила гуманитарный груз в провинцию Хасеке в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.