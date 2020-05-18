Число заболевших коронавирусом в Чехии возросло до 8475

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Чехии за сутки увеличилось на 20 и достигло 8475. Об этом сообщил Минздрав республики.

Reuters

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Число жертв пандемии в стране увеличилось до 298, число вылечившихся — до 5462. Наибольшее количество инфицированных выявлено в Праге, следует из данных министерства. Анализы на COVID-19 к настоящему времени сдали 353 186 жителей, отметили в ведомстве.