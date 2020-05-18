Число заболевших коронавирусом в Чехии возросло до 8475
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Чехии за сутки увеличилось на 20 и достигло 8475. Об этом сообщил Минздрав республики.
- Reuters
- © David W Cerny
Число жертв пандемии в стране увеличилось до 298, число вылечившихся — до 5462.
Наибольшее количество инфицированных выявлено в Праге, следует из данных министерства.
Анализы на COVID-19 к настоящему времени сдали 353 186 жителей, отметили в ведомстве.
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