Министр обороны Сербии поблагодарил Россию за помощь во время пандемии

Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил признательность России за помощь российских военных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Своими решениями и поступками Вы в очередной раз подтвердили, что являетесь искренним другом и союзником Министерства обороны и войск Сербии, на помощь которого можем всегда рассчитывать, в том числе и в этой сложной и непредсказуемой ситуации», — цитирует российское оборонное ведомство письмо Вулина, направленное российскому коллеге Сергею Шойгу.

Ранее российские военные провели дезинфекцию районных поликлиник в Белграде, городской больницы в Чуприи и клинических центров в населённых пунктах Палич и Ниш.

4 апреля 11 самолетов Ил-76 доставили на аэродром Батайница в 20 километрах северо-западнее Белграда оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции.

Российский отряд провёл комплекс дезинфекционных мероприятий на 44 объектах в девяти городах республики.