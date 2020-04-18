Глава МИД КНР провёл переговоры с советником президента Франции

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Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Ван И отметил, что «Китай, как и Франция, решительно поддерживает многосторонние форматы взаимодействия», по его словам, «оказание содействия ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения. — RT) относится к мерам по укреплению подобных механизмов, в частности ООН».

«Мы по-прежнему должны защищать позиции ВОЗ, предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы эта организация играла в международном сотрудничестве отведённую ей роль», — заявил глава китайского МИД.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Во французском МИД заявили, что Франция сожалеет из-за решения США временно прекратить финансирование ВОЗ и призывает к солидарности и расширению международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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