В Южной Корее число выздоровевших от коронавируса достигло 7937

В Южной Корее число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 7937. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, за сутки в Южной Корее зафиксировали 18 новых случаев заражения COVID-19, 108 человек выздоровели. Общее число подтверждённых случаев достигло 10 653. От последствий заражения скончались 232 человека. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.