В Южной Корее число выздоровевших от коронавируса достигло 7937

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В Южной Корее число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 7937. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
В Южной Корее число выздоровевших от коронавируса достигло 7937
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, за сутки в Южной Корее зафиксировали 18 новых случаев заражения COVID-19, 108 человек выздоровели.

Общее число подтверждённых случаев достигло 10 653.

От последствий заражения скончались 232 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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