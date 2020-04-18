Президент Мексики провёл телефонные переговоры с Трампом
- Reuters
Об этом Обрадор написал в своём Twitter.
Он сообщил, что обсудил с Трампом приобретение медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких.
«Он гарантировал мне, что к концу этого месяца мы получим тысячу (единиц медицинской техники. — RT) и сможем купить ещё. Я предложил ему встретиться в июне или июле, чтобы лично передать нашу благодарность», — заявил Обрадор.
Ранее сообщалось, что общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике достигло 6297.