Президент Мексики провёл телефонные переговоры с Трампом

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
Президент Мексики провёл телефонные переговоры с Трампом
  • Reuters

Об этом Обрадор написал в своём Twitter.

Он сообщил, что обсудил с Трампом приобретение медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких.

«Он гарантировал мне, что к концу этого месяца мы получим тысячу (единиц медицинской техники. — RT) и сможем купить ещё. Я предложил ему встретиться в июне или июле, чтобы лично передать нашу благодарность», — заявил Обрадор.

Ранее сообщалось, что общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике достигло 6297.

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