Число погибших в Бразилии от коронавируса превысило 2 тысячи
- Reuters
Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 217 человек, в результате чего общее число скончавшихся от коронавируса достигло 2141.
Всего же в стране было подтверждено 33 682 случая заболевания.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о желании начать открытие границ и возобновить торговлю в прежнем режиме, несмотря на всё ещё существующую угрозу коронавирусной инфекции COVID-19.