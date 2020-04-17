Число погибших в Бразилии от коронавируса превысило 2 тысячи

Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что число погибших в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 2 тыс.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 217 человек, в результате чего общее число скончавшихся от коронавируса достигло 2141.

Всего же в стране было подтверждено 33 682 случая заболевания.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о желании начать открытие границ и возобновить торговлю в прежнем режиме, несмотря на всё ещё существующую угрозу коронавирусной инфекции COVID-19.