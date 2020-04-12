В Мексике число случаев коронавируса достигло 4219

В Мексике число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 4219. Об этом сообщил директор эпидемиологической службы Минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

«Число подтверждённых случаев увеличилось до 4 219», — цитирует ТАСС Аломиа.

Отмечается, что всего от последствий заражения COVID-19 в стране скончались 273 человека.

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Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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