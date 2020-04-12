В Мексике число случаев коронавируса достигло 4219
«Число подтверждённых случаев увеличилось до 4 219», — цитирует ТАСС Аломиа.
Отмечается, что всего от последствий заражения COVID-19 в стране скончались 273 человека.
Ранее сообщалось, что в Бразилии число случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 1089 и достигло 20 727.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.