Бизнесмен из Ухани прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Менеджер по развитию бизнеса компании «Ухань Янглуо Порт Сервис Ltd.» Игорь Шпырев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что инфекцию удалось купировать и контролировать в условиях самоизоляции.

«Она минимизировала распространение, и в конечном итоге — риски. Да, с этой точки зрения — это победа», — сказал Шпырев.

По его словам, запретов в Китае не было — жителям исключительно рекомендовали и советовали.

«А когда так попросили, а ты выходишь на улицу — это неправильно, неконструктивно. Тебя не принуждают, а просят. И мне понравилось такое отношение», — добавил он.

Ранее владелец турфирмы из Объединённых Арабских Эмиратов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией.