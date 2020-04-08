Житель Каира прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Египте

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Житель Каира Амд Абдул Фаттах Исмаил прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Египте.
Житель Каира прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Египте
  • Reuters

«Выходим только за продуктами и лекарствами не чаще двух раз в неделю, надевая перчатки и маски. Дома умываемся по три-четыре раза в день, а ещё «умываем» квартиру — обрабатываем противобактериальными средствами пол, двери и все поверхности», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Исмаил, для нарушителей карантина предусмотрены штрафы.

Он также сообщил, что жители постепенно привыкают к новым условиям.

«Появилось много свободного времени, и я рад быть вместе с семьёй, с детьми. Мы больше общаемся друг с другом, обсуждаем последние новости», — сказал Исмаил.

По его словам, старшие дети дистанционно работают, младшие — учатся, смотрят сериалы, читают книги.

Ранее эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.

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