Находящийся в Пекине студент из Москвы рассказал о ситуации в городе

Студент третьего курса факультета международных экономических отношений МГИМО Григорий Тютюник, приехавший на стажировку в Пекинский университет иностранных языков, рассказал о ситуации в городе.

«Я не захотел уезжать, потому что мог потерять возможность сюда вернуться и продолжить обучение. Я живу в одноместном номере в студенческом городке, по территории которого разрешают перемещаться», — цитирует россиянина сайт «Аргументы и факты».

По словам Тютюника, в кампусе есть не только учебные корпуса, но и магазин, библиотека, стадион, спорткомплекс.

Студент продолжает обучение с помощью приложения WeChat. Занятия проходят в режиме реального времени в формате аудио- или видеоконференций.

«Для профилактики в кампусе всех обязывают ходить в медицинских масках. Студентам их выдают каждые десять дней по десять штук. Всем измеряют температуру не менее трёх раз в день. Библиотеку и спорткомплекс закрыли. В столовой наклеили специальные линии, чтобы люди стояли в очереди на расстоянии не меньше двух метров друг от друга», — сообщил Тютюник.

Он также рассказал, что учащимся выдали по 300 юаней (около 3 тыс. рублей) в качестве финансовой поддержки.

Как добавил студент, важную роль в борьбе с вирусом играет законопослушность населения.

«Правительство сказало сидеть дома — и все сидят. Даже в разгар эпидемии я чувствовал себя в полной безопасности. Последние несколько недель в Пекине все подтверждённые случаи заражения коронавирусом — приезжие из других стран. В течение апреля наш студгородок обещают открыть», — заключил он.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.