Бутина обратилась к послу России с просьбой помочь российским заключённым во Франции

Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина обратилась к послу России Алексею Мешкову с просьбой помочь российским заключённым во Франции из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Бутиной, с учётом сложной эпидемиологической обстановки россияне, которые содержатся в местах лишения свободы и в следственных изоляторах, подвергаются серьёзному риску.

«Я прошу Вас, уважаемый Алексей Юрьевич, поддержать посыл Вашего коллеги, уважаемого Анатолия Ивановича Антонова, чрезвычайного и полномочного посла РФ в США», — говорится в письме Бутиной.

Бутина предлагает обратиться к уполномоченным структурам Франции с просьбой изменить меру пресечения россиянам на не связанную с пребыванием в местах заключения до окончания пандемии — под обязательство возвращения к текущему положению дел после исчезновения угрозы.

23 марта Бутина обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой содействовать изменению условий содержания или депортации российских граждан, находящихся в заключении в тюрьмах США, Греции, Франции и других государств, из-за угрозы заражения коронавирусом.