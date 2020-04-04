Губернатор Подмосковья выехал на место ЧП в Орехово-Зуево

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выехал в Орехово-Зуево, где ранее произошёл взрыв газа в жилом доме.
Губернатор Подмосковья выехал на место ЧП в Орехово-Зуево
  • © ГУ МЧС России по Московской области

«Губернатор Андрей Воробьёв выехал на место взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве», — приводит Интерфакс сообщение регионального правительства.

Ранее Воробьёв взял случившееся под свой контроль.

В пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв на третьем этаже второго подъезда, в результате обрушились квартиры этого подъезда с пятый по третий этажи.

По данным МЧС, в результате взрыва газовой колонки погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Следственный комитет начал проверку.

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