Губернатор Подмосковья выехал на место ЧП в Орехово-Зуево
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«Губернатор Андрей Воробьёв выехал на место взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве», — приводит Интерфакс сообщение регионального правительства.
Ранее Воробьёв взял случившееся под свой контроль.
В пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв на третьем этаже второго подъезда, в результате обрушились квартиры этого подъезда с пятый по третий этажи.
По данным МЧС, в результате взрыва газовой колонки погиб один человек, ещё четверо пострадали.