Губернатор Подмосковья выехал на место ЧП в Орехово-Зуево

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выехал в Орехово-Зуево, где ранее произошёл взрыв газа в жилом доме.

«Губернатор Андрей Воробьёв выехал на место взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве», — приводит Интерфакс сообщение регионального правительства.

Ранее Воробьёв взял случившееся под свой контроль.

В пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв на третьем этаже второго подъезда, в результате обрушились квартиры этого подъезда с пятый по третий этажи.

По данным МЧС, в результате взрыва газовой колонки погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Следственный комитет начал проверку.