Трамп выступил за проведение переговоров с Ираном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к враждебности в отношениях с Ираном, и выступил за проведение переговоров между двумя странами. 

«Нам нужно с ними поговорить. Я думаю, что мы можем очень быстро выработать соглашение с Ираном. Всё, что им нужно, — позвонить», — цитирует Трампа ТАСС.

По его словам, США не хотят враждебных отношений с Ираном. При этом лидер Соединённых Штатов добавил, что если Тегеран будет враждебен по отношению к Вашингтону, то «они пожалеют об этом так, как никогда ещё раньше ни о чём не жалели».

Ранее Трамп заявил, что Иран или подконтрольные ему силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.

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