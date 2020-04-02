Трамп выступил за проведение переговоров с Ираном
«Нам нужно с ними поговорить. Я думаю, что мы можем очень быстро выработать соглашение с Ираном. Всё, что им нужно, — позвонить», — цитирует Трампа ТАСС.
По его словам, США не хотят враждебных отношений с Ираном. При этом лидер Соединённых Штатов добавил, что если Тегеран будет враждебен по отношению к Вашингтону, то «они пожалеют об этом так, как никогда ещё раньше ни о чём не жалели».
Ранее Трамп заявил, что Иран или подконтрольные ему силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.