Гражданин России скончался от коронавируса на Кубе

Российский гражданин, которого госпитализировали на Кубе в связи с заражением коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался. Об этом информирует Минздрав республики.

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«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из Российской Федерации умер», — приводит сообщение министерства ТАСС. Ранее сообщалось, что на Кубе трое россиян заболели коронавирусом.