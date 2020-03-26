Гражданин России скончался от коронавируса на Кубе

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Российский гражданин, которого госпитализировали на Кубе в связи с заражением коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался. Об этом информирует Минздрав республики.
Гражданин России скончался от коронавируса на Кубе
  • Pixabay

«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из Российской Федерации умер», — приводит сообщение министерства ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Кубе трое россиян заболели коронавирусом.

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