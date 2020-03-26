Гражданин России скончался от коронавируса на Кубе
Российский гражданин, которого госпитализировали на Кубе в связи с заражением коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался. Об этом информирует Минздрав республики.
- Pixabay
«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из Российской Федерации умер», — приводит сообщение министерства ТАСС.
Ранее сообщалось, что на Кубе трое россиян заболели коронавирусом.
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