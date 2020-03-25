Совбез ООН продолжит работу по видеосвязи

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Совбез ООН продолжит работу по видеосвязи из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц.

«Совет Безопасности ООН продолжает работу и сохраняет свои функции. Мы регулярно проводим заседания по видеосвязи и продолжаем выработку путей разрешения конфликтов по всему миру», — приводит немецкое представительство в ООН его слова в Twitter.

Шульц сообщил, что в четверг, 26 марта, СБ ООН надеется принять несколько резолюций.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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