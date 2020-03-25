Совбез ООН продолжит работу по видеосвязи
«Совет Безопасности ООН продолжает работу и сохраняет свои функции. Мы регулярно проводим заседания по видеосвязи и продолжаем выработку путей разрешения конфликтов по всему миру», — приводит немецкое представительство в ООН его слова в Twitter.
Ambassador Schulz gives an update on the work of the German Mission and the @UN#SecurityCouncil. #GERinUNSC— German Mission to UN (@GermanyUN) March 24, 2020
Take a look ⤵ pic.twitter.com/ancaArt2Zo
Шульц сообщил, что в четверг, 26 марта, СБ ООН надеется принять несколько резолюций.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.