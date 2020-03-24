СМИ: Телеконференция G20 по коронавирусу может пройти 26 марта

Экстренный саммит стран G20 по ситуации вокруг коронавируса может пройти 26 марта в формате видеоконференции, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Как пишет ТАСС, время конференции согласовывается. 16 марта глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что проведёт по видеосвязи экстренный саммит для обсуждения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.