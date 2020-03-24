СМИ: Телеконференция G20 по коронавирусу может пройти 26 марта
Экстренный саммит стран G20 по ситуации вокруг коронавируса может пройти 26 марта в формате видеоконференции, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Как пишет ТАСС, время конференции согласовывается.
16 марта глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что проведёт по видеосвязи экстренный саммит для обсуждения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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